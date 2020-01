Sci: Jansrud vince superG Kitzbuehel, Casse ottimo 5/o

(ANSA) - KITZBUEHEL (AUSTRIA), 24 GEN - Il norvegese Kjetil Jansrud - 34 anni e 23/o successo in carriera, tra cui anche la discesa sulla Streif del 2015 - ha vinto in 1.14.61 il superG di Kitzbuehel. Secondo posto ex aequo in 1.14.77 per l'altro norvegese Aleksander Kilde e l'austriaco Matthias Mayer. Senza Dominik Paris, per l'Italia il migliore è stato Mattia Casse, eccellente 5/o in 1.51.14, mentre Christof Innerhofer, per la prima volta in gara in questa stagione e al rientro dopo 10 mesi, ha chiuso piu' indietro (14mo) in 1.16.01. Poi ci sono Emanuele Buzzi e Peter Fill con lo stesso tempo in 1.16.20 oltre a Matteo Marsaglia in 1.16.56 e vittima di un grave errore. Si e' gareggiato sulla parte centrale e finale della terribile Streif, in condizioni meteo e di fondo perfette. Domani tocca alla discesa piu' famosa del mondo sui tutti i 3.312 metri della leggendaria Streif. (ANSA).