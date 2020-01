Sci: Mayer vince combinata Wengen, azzurro Tonetti 5/o

La combinata di cdm di Wengen è stata vinta in 2.32.45 dal velocista austriaco Matthias Mayer, 29 anni, due ori olimpici e settima vittoria in cdm, la prima in questa disciplina. Alle sue spalle - autore in slalom di una prodigiosa rimonta il francese Alexis Pinturault in 2.32.52 e terzo l'altro transalpino - Victor Muffat-Jeandet in 2.33.12.

Per l'Italia il migliore è' il bolzanino Riccardo Tonetti , 5/o in 2.33.69. Tonetti ha sbagliato troppo nello slalom dopo essere stato ottimo settimo nella prova di discesa.

in classifica seguono Dominik Paris in 2.34.45, Alexander Prast in 2.38.04, Florian Schieder in 2.39.34 e Guglielmo Bosca in 2.48.28 Domani è in programma la classica discesa a meno che la nevicata prevista nella notte non costringa a spostarla a domenica anticipando così la gara di slalom speciale