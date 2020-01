Olimpiadi giovanili: prima medaglia azzurra nello sci

Prima medaglia nello sci alpino, e quinta della spedizione azzurra, ai Giochi olimpici giovanili invernali in corso a Losanna. Sulle nevi di Les Diablerets, Edoardo Saracco ha conquistato il bronzo nello slalom speciale alle spalle dello svedese, medaglia d'oro, Adam Hofstedt e dello svizzero Luc Roduit. Sesto posto per Marco Abbruzzese e sedicesimo per Gian Maria Illariuzzi.

Per Saracco lo sci è una questione di famiglia: la sorella Carlotta ha gareggiato a Lillehammer 2016, precedente edizione delle Olimpiadi giovanili, ed è figlio di Roberto, tecnico responsabile dei gigantisti azzurri.