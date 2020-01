Sci: Kranjec vince gigante Adelboden, fuori De Aliprandini

Lo slalom gigante di cdm di Adelboden e' stato vinto dalla sloveno Zan Kranjec, 27 anni e terza vittoria in carriera, in 2.27.90. Secondo il croato Filip Zubcic in 2.27.90 e terzi ex-aequo il francese Viktor Muffat-Jeandet e il norvegese Henrik Kristoffersen in 2.28.54. L'azzurro Luca De Aliprandini, al comando dopo al prima manche, e' scivolato fuori nella seconda mentre il cronometro lo dava in buon vantaggio. Per l'Italia il migliore è' cosi' Giovanni Borsotti, secondo dopo la prima manche, che ha chiuso 14/o in 2.29.41. Poi c'è' Riccardo Tonetti 16/o in 2.29.67. Manfred Moelgg , partito per primo nella seconda manche, si è infortunato in una compressione e sono in corso accertamenti sulle sue condizioni.

Domani ad Adelboden tocca allo slalom speciale. L'ultimo successo azzurro e' quello di Stefano Gross nel 2015. Gross sarà' in pista anche domani.