Sci: ventenne azzurro Vinatzer terzo in slalom Zagabria

Primo podio in carriera per il giovane talento azzurro Alex Vinatzer: il ventenne gardenese è terzo nello slalom speciale di Zagabria. Ha vinto il francese Clement Noel, 22 anni e quarto successo in carriera, col tempo di 1.57.14, davanti allo svizzero Ramon Zehnhaeuser, staccato di sette centesimi. Vinazter, ottavo dopo la prima manche, ha accusato un ritardo di 29 centesimi. Buona la prestazione di squadra dell'Italia, con Manfred Moelgg ottavo e Simon Maurberger decimo. In classifica anche gli altri azzurri Tommaso Sala 26/o e Giuliano Razzoli 29/o.