Sci:combinata Bormio, Kilde in testa e Paris secondo dopo il superG

Dopo la prova di superG, al comando della combinata di cdm di Bormio, ultima gara del 2019, c'è il norvegese Aleksandere Kilde in 1.33.42. Alle sue spalle l'azzurro Dominik Paris con un distacco di soli 3 centesimi.

Terzo l'austriaco Vincent Kriechmayr con un ritardo di 35 centesimi. Nono tempo invece (+00,94) per il francese Alexis Pinturault, uno dei favoriti.

Per l'Italia dopo la prova dei primi 30 al via c'e' poi - in una gara davvero difficile da interpretare con primi due atleti finiti subito fuori - il bolzanino Riccardo Tonetti con il tempo in 1.35.02, al momento 15/o. La decisiva prova di slalom è alle ore 14 con l'applicazione del nuovo regolamento: i migliori 30 della prova veloce partono per primi in quella tra le porte strette. Il tutto per dare maggiori possibilita' ai velocisti di trovare una pista in buone condizioni.