Sci: prova libera Stelvio, Brice precede Paris e Casse

A sorpresa il francese Roger Brice, con l'alto pettorale 40 e su un tracciato progressivamente velocizzato dalla maggiore irradiazione solare, in 1.55.42 e' stato il più veloce nella prima ed unica prova sui 3.270 metri della pista Stelvio di Bormio dove domani e dopodomani sono in programma di discese di cdm. Brice ha preceduto gli azzurri Dominik Paris 2/o in 1.55.64 e, sceso con il pettorale 34, il piemontese Mattia Casse 3/o in 1.55.72.

Per ltalia, con condizioni meteo e di neve perfetti, ci sono poi in 15/a posizione Matteo Marsaglia in 1.56.75 e, più' indietro, Peter Fill in 1.58.79 ed Emanuele Buzzi in 2.00.23. Anche a Bormio non gareggia invece Christof Innerhofer e che non si sente ancora pronto dopo l'operazione ad un ginocchio della scorsa primavera.

Paris ama la lunga è massacrante Stelvio su cui ha ottenuto il primo successo in carriera nel 2012 ed ha conquistato ben 4 delle sue 16 vittorie in cdm. L'anno scorso ha realizzato anche la sua prima doppietta vincendo in due giorni sia la discesa che il superG allora in programma, unico atleta ad esserci mai riuscito su questa pista.

La discesa di domani recupera quella non disputata per maltempo in Val Gardena mentre per domenica a Bormio e' in programma una combinata. (ANSA).