Sci: annullata la prima prova in Val Gardena

Dopo una serie di rinvii e l'abbassamento della partenza per nebbia in quota e temperature elevate che hanno ammorbidito troppo il fondo della pista, è stata annullata la 1/a prova cronometrata in vista della discesa di cdm uomini in programma sabato in Val Gardena. Un' altra prova, con previsioni meteo ancora non buone, è in calendario domani. In Val Gardena per venerdì è anche in programma un superG.