Sci: tutto ok per gare italiane di Gardena e Badia

Il 20 dicembre in Val Gardena supergigante ed il 21 dicembre la classica discesa sulla Saslong. Poi, il 22 dicembre nella vicina Alta Badia, il famoso slalom gigante sulla Gran Risa e lunedì 23 dicembre lo slalom gigante parallelo alla luce dei riflettori.

Tutto è pronto in Alto Adige per le classiche gare dolomitiche della Coppa del mondo di sci alpino. Le novità tecniche - presentate oggi dai comitati organizzatori che hanno evidenziato le iniziative per promuovere sport, turismo sulle Dolomiti altoatesine in occasione delle quattro gare - riguardano soprattutto lo slalom gigante parallelo. Da quest'anno si tratta a tutti gli effetti di una nuova disciplina dello sci alpino.

Verrà assegnata una coppa di disciplina e, dal 2021, dai Mondiali di Cortina d'Ampezzo, anche le relative medaglie. Alla gara potranno partecipare i migliori settanta atleti della classifica Fis di gigante. Per loro ci sarà prima una prova di qualifica che manderà poi al via della finale i migliori 32.

Anche per questa edizione delle gare dolomitiche altoatesine è stata confermata l'iniziativa del Südtirol Ski Trophy che premia il miglior atleta nelle quattro gare. E' un premio di 20 mila euro ed un busto in legno dell'atleta creato da un famoso artista locale.