Sci: Hirsher a un passo dall'addio

Marcel Hirscher, uno dei più' grandi campioni dello sci di tutti i tempi, starebbe per annunciare la fine della sua strepitosa carriera. E potrebbe farlo il 4 settembre prossimo, alla Tv austriaco ORF, quando sara' ospite di punta in un programma nell'orario di massimo ascolto. E' quello che sospettano i giornali austriaci a proposito del campione salisburghese che, a 30 anni, ha vinto ben otto coppe del mondo in serie, una impresa senza precedenti.

Hirscher ha poi nel palmares 67 vittorie di coppa, sette titoli mondiali, e due ori olimpici. I segnali che testimonierebbero l'intenzione di Hirscher di appendere gli sci ai chiodi sono diversi. Tra questi soprattutto la cancellazione dell'ormai suo tradizionale incontro estivo con la stampa del 6 agosto scorso, un fatto che aveva stupito e pure irritato anche i suoi tanti sponsor.