Sci: Zenhaeusern vince slalom Kranjska

Lo slalom speciale della Coppa del mondo di sci a Kranjska Gora è stato vinto dallo svizzero Ramon Zenhaeusern (1'39"54), dopo una strepitosa seconda manche. Per lo spilungone elvetico - due metri d'altezza - è il terzo successo in carriera a 26 anni.

Secondo il norvegese Henrik Kristoffersen (1'40"69), terzo l'austriaco Marcel Hirscher (1'40"71).

Migliore azzurro Manfred Moelgg, che era secondo dopo la prima manche e ha chiuso 6/o (1'41"39). Per l'Italia - con Giuliano Razzoli, 15/o dopo la prima manche, che ha inforcato nella seconda mentre stava disputando una bella gara - c'è poi Stefano Gross 8/o (1'41"56). La prossima tappa anche per la Coppa del mondo maschile sarà in Andorra, a Soldeu, dove è in programma il gran finale di stagione con cinque gare in cinque giorni. Si comincerà mercoledì con le discese e l'Italia che schiera le punte Dominik parsi e Sofia Goggia.