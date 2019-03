Shiffrin vince anche slalom Spindleruv

Ancora un grande successo - vittoria n.58 in carriera - per l'americana Mikaela Shiffrin che ha vinto lo slalom speciale di Spindleruv Mlyn in 1.38.98. Seconda la svizzera Wendy Holdener in 1.39.83 e terza la slovacca Petra Vlhova in 1.41.01 Per l'Italia c'e' stata l'ennesima brutta gara in questa disciplina, con Chiara Costazza 21/a in 1.43.48 ed Irene Curtoni 25/a in 1.44.32.

La coppa del mondo passa ora in Andorra per le Finali di Soldeu : cinque gare in cinque giorni a partire da mercoledi' prossimo con la discesa.

Alle Finali partecipano i migliori 25 atleti di ogni disciplina oltre al campione mondiale juniores appena laureato in Val di Fassa.