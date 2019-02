Sci: discesa Kvitfjell, prova cancellata

Il maltempo ha indotto gli organizzatori a cancellare l'unica prova della discesa libera che era prevista per oggi a Kvitfjell in vista delle gare in programma domani e sabato. Così, per salvare il salvabile, domattina ci sarà l'indispensabile prova e viene invece cancellata la gara che doveva del resto recuperare quella di Garmisch (Germania). Ci sanno così a Kvitfjell la discesa libera sabato e il superG domenica.