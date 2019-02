Sci, Goggia domina anche 2/a prova Crans

Una eccellente Sofia Goggia e' stata più veloce anche nella seconda ed ultima prova cronometrata in vista della discesa di cdm di domani Crans Montana.

L'azzurra ha fermato i cronometri su 1.30.02 lasciandosi alle spalle l'americana Alice Merryweather in 1.30.32 e l'austriaca Mirjam Puchner in 1.30.57.

Piu' indietro le altre azzurre ed anche oggi, come per la gardenese Nicol Delago, vi sono stati salti di porta per varie atlete. Federica Brignone ha chiuso in 1.31.61, Francesca Marsaglia in 1.31.77, Nadia Fanchini in 1.31.92, Marta Bassino in 1.32.09 ed Elena Curtoni in 1.32.17.