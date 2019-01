Kilde domina prove libera cdm a Garmisch

Garmisch Partenkirchen, 31 gen - Il norvegese Aleksander Kilde in 1.57.38 è stato il più veloce nella prima prova cronometrata in vista della discesa di cdm di Garmisch .

Dopo di lui il francese Roger Brice (+0,56) e l'austriaco Vincent Kriechmayr (+0,78).

In bella evidenza gli azzurri, con i più giovani in cerca del posto fisso nella prossima gara mondiale di Aare. Mattia Casse e Matteo Marsaglia hanno registrato il 5/0 tempo ex aequo con un ritardo di 91 centesimi. Poco più indietro Christof Innerhofer (+1,21) e Dominik Paris (+1,22).

A Garmisch la discesa è in programma sabato e domenica ci sarà il gigante.