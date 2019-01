Svindal annuncia ritiro dopo Mondiali

Aksel Lund Svindal ha fatto sapere che si ritirerà dopo i Mondiali di sci in programma ad Are dal 4 al 17 febbraio. Il 36enne norvegese, uno dei più grandi campioni della storia del Circo bianco (oro in discesa a PyeongChang e di SuperG a Vancouver, 5 titoli iridati, 36 gare di Coppa del Mondo e due coppe del Mondo generali) lo ha annunciato oggi a Kitzbuehel: "Ai Mondiali correrò le mie ultime gare. Mi concentrerò sulle gare di Are (il 6 è in programma il SuperG, tre giorni dopo la libera, ndr), con la possibilità di vincere. Poi smetto", ha aggiunto Svindal che ha preferito non gareggiare sulla Streif proprio per preservare le ginocchia malandate dai tanti infortuni capitatigli in carriera e costretto ad operarsi a una mano a novembre dopo un infortunio in allenamento. "Sembra un po' surreale annunciare che è finita - ha detto Svindal - Ma mentalmente è il modo migliore per farlo, meglio che aspettare di capire se si può andare avanti o meno".