Biathlon: Boe imprendibile, 6/a vittoria

Sesta vittoria in otto gare stagionali per Johannes Thingnes Boe nella Coppa del mondo maschile di biathlon. Il norvegese, assoluto dominatore nella stagione in cui Martin Fourcade fatica, ha dominato anche la mass start che ha chiuso la tre giorni sulla pista ceca di Nove Mesto, con un'altra grande prestazione al poligono in cui ha realizzato un 20/20 e si è presentato al traguardo con un vantaggio di 46"5 sul francese Quentin Fillon Maillet, autore di due errori. Chiude il podio il russo Evgenni Garanichev a54"1, anch'egli senza errori con la carabina. Diciottesima posizione per Lukas Hofer (unico azzurro presente) con sei errori. La classifica generale premia Johannes Boe con 428 punti, lo inseguono Lexander Loginov (oggi 15mo) con 312 punti e Simon Eder con 266, Hofer è 14mo con 188 punti. Prossima tappa a Oberhof (Ger) l'11 e 12 gennaio con sprint e pursuit.