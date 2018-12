Shiffrin vince anche superG Lake Louise

La campionessa statunitense Mikaela Shiffrin continua a stupire ed a Lake Louise ha vinto anche il suo primo superG con il tempo di 1.1941. Per Mikaela e', a soli 23anni, la 46 /a vittoria in carriera oltre a tre titoli mondiali e due ori olimpici. Con questo successo in superG, Shiffrin entra nel ristrettissimo club delle atlete capaci di vincere in tutte le discipline alpine (discesa, gigante, speciale , superG, combinata e per lei pure slalom parallelo). Per Mikaela questa vittoria significa con 389 punti anche la solida guida della classifica generale di coppa del mondo di cui e' del resto la detentrice.

Secondo posto per la norvegese Ragnhild Mowinckel e in 1.20.18 e terzo per la tedesca Viktoria Rebensburg in 1.20.24.

Miglior azzurra e' stata Federica Brignone, 12/a in 1.20.57.

Per l'Italia, con una dignitosa prova complessiva, ci sono poi Elena Curtoni 13/a in 1.20.66 , Nadia Fanchini 16/a in 1.20.71.