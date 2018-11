Cdm sci: Shiffrin vince slalom di Levi

La statunitense Mikaela Shiffrin, in 1'32''61 ,ha vinto lo slalom speciale di Levi, il primo della coppa del mondo 2018/19. Seguono sul podio la ceca Petra Vlhova in 1'33''19 e l'austriaca Bernadette Schild in 1'33''40 Miglior azzurra la valtellinese Irene Curtoni 18/a in 1'35''46, seguita dalla trentina Chiara Costazza 19/a in 1'35''50 Domani a Levi e' in programma uno slalom speciale uomini.