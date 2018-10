Sci: è subito Italia, Brignone 2/a nel gigante a Soelden

E' partita con un eccellente secondo posto di Federica Brignone, in 2'00"86 nello slalom gigante di Soelden, la stagione azzurra 2018/19 della Coppa del mondo di sci alpino. Per l'azzurra - classe 1990 - è il 25/o podio in carriera, con otto vittorie, otto secondi e nove terzi posti, oltre all'argento iridato a Garmisch e al bronzo olimpico dello scorso anno in Corea. In una giornata caratterizzata da un'insistente nevicata e con visibilità non perfetta, ha vinto la francese Tessa Worley in 2'00"51, è finita la statunitense Mikaela Shiffrin (2'01"45).

Per l'Italia in classifica c'è poi solo Irene Curtoni, 22/a in 2'04"96; fuori per errori nella prima manche erano già finite Marta Bassino, Francesca Marsaglia e Karoline Pichler. Nessuna classifica per la manche decisiva, invece, fra le giovani leve azzurre, tra le quali la 18/enne romana Elena Sandulli, che devono evidentemente ancora prendere confidenza con il circuito maggiore. Per Fede - come la chiamano amici e compagne di squadra - questo splendido podio è arrivato quasi a sorpresa. "Non me l'aspettavo davvero, visto lo scarso allenamento cho purtroppo ho alle spalle", ha ammesso la stessa Brignone, dopo essere stata addirittura al comando nella prima manche, sfruttando al meglio il suo pettorale numero 1. La scorsa estate, infatti, la figlia della ex leader della valanga rosa Ninna Quario, ha perso quasi due mesi di allenamenti a causa soprattutto di un doloroso stiramento.

Ma il suo grande talento - unito a uno stile sempre impeccabile, come le riconoscono anche rivali - e soprattutto la sua indomita voglia di successo oggi l'anno fatta volare sugli sci. Nella prima e nella seconda manche Federica è stata poi bravissima soprattutto nella filante parte finale della pista di Soelden, sui 3 mila metri del ghiacciaio Rettenbach. E' un dato tecnico che in passato spesso è mancato agli azzurri che solitamente si esprimono al meglio sul ripido. Domani a Soelden è in programma lo slalom gigante uomini. Le previsioni meteo non sono buone e si preannunciano forti raffiche di vento. L'attesa è tutta per l'austriaco Marcel Hirscher che, in questa stagione, punta vincere la Coppa del mondo per l'ottava volta consecutiva. Contro di lui sono schierati i norvegesi e soprattutto il francese Alexis Pinturault; la condizione degli azzurri è tutta da verificare. Li guida Manfred Moelgg che a Soelden gareggia ormai da più di due lustri. L'Italia punta su di lui.