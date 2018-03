Olimpiadi 2026: Brignone, un sogno per Italia

"Una candidatura italiana sarebbe stato il top per il 2022, sarà la mia quarta Olimpiade ma sarà la quarta fuori dall'Europa. Fare nel 2026 le Olimpiadi in Italia sarebbe un sogno, mi piacerebbe un qualsiasi posto ma preferirei in Valle d'Aosta. Sarebbe una motivazione ulteriore per arrivare al 2026 in veste di atleta". Federica Brignone, bronzo alle Olimpiadi di PyeongChang nel gigante, appoggia la possibile candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle Olimpiadi del 2026. Brignone, a margine del Media Day della Fisi, posa con la medaglia al collo e sfoggia un sorriso sereno. "Le Olimpiadi sono state una sfida grandissima, molto bella ed emozionante - sottolinea -. Sono orgogliosa di essere qui con una medaglia nonostante tutti i problemi che ho avuto e che sia tutto di buon auspicio per le prossime stagioni. Inizia oggi un quadriennio importante, io ci tengo molto e ho ancora tantissimo da dare a questo sport".