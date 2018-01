Successo n.52 per Hirscher a Adelboden

L'austriaco Marcel Hirscher ha vinto anche lo slalom speciale di Adelboden in 1.50.94. A 28 anni e' il suo 52 /o successo mentre con 874 punti e' sempre più' solo al comando della classifica generale e punta alla conquista della sua settima coppa del mondo consecutiva. Secondo l'altro austriaco Michael Matt in 1.51.07 e terzo il norvegese Henrik Kristoffersen in 1.51.19.

Miglior azzurro e' stato il trentino Stefano Gross 6/o in 1.52.37. Poi ci sono Patrick Thaler 21/o in 1.53.80 e Manfred Moelgg 25/o in 1.54.18 e vittima di una grave errore. La coppa del mondo resta in Svizzera e si passa nella vicina Wengen dove da venerdi' a domenica, ai piedi della parete nord dell'Eiger, sono in programma una combinata, la piu' lunga discesa del mondo sulla pista Lauberhorn ed uno slalom speciale.