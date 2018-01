Sci, Shiffrin domina a Kranjska Gora

(ANSA) - Kranjska Gora (Slovenia), 7 gen - Continua l'inarrestabile cavalcata della statunitense Mikaela Shiffrin che in 1.43.50 ha vinto anche lo slalom speciale di cdm di Kranjska Gora. A soli 22 anni è il suo 40/o successo in coppa, ed e' ormai sempre piu' sola e nettamente al comando della classifica con 1281 punti.

Secondo posto per la svedese Frida Hansdotter in 1.45.14 e terza la svizzera Wendy Holdener in 1.45.37 Per l'Italia, fuori per inforcata a pochi metri dal traguardo è finita Manuela Moelgg. La meno in ritardo e' Chiara Costazza 12/a in 1.48.29. Poi in classifica c'e' solo Ieene Curtoni 14/a in 1.46.67.

La coppa passa in Austria, a Flachau, dove martedi' prossimo alle 18 inizia uno slalom speciale notturno.

(ANSA).