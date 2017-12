Sci, Shiffrin vince anche slalom Lienz

La campionessa Usa Mikaela Shiffrin continua a vincere e si è aggiudicato senza problemi anche lo slalom speciale di Lienz in 1.43.87. Per lei - a soli 22 anni- è la 36/a vittoria che si aggiunge ad una grande coppa del mondo, tre titoli iridati ed un oro olimpico. Seconda la svedese WendY Holdener in 1.44.76 e terza la svizzera Frida Hansdotter in 1.45.09 Fuori per un errore Chiara Costazza che era 7/a dopo la prima manche, miglior azzurra è stata così Irene Curtoni 15/a in 1.46.50 seguita da Manuela Moelgg 21/a in 1.46.74. Rivelazione della giornata è stata Estelle Alphand, figlia di Luc, il velocista francese che vinse la coppa del mondo: partita col pettorale 35, la giovane svedese (la mamma è scandinava) ha chiuso buona 5/a, col miglior tempo della seconda manche. Domani slalom gigante, disciplina che porta bene alle italiane con Manuela Moelgg già tre volte sul podio su tre gare in questa stagione. In piu' ci sono le sempre brave Sofia Goggia, Federica Brignone e Marta a Bassino.