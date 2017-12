Una giornata con un campione dall'allenamento alla famiglia

Impegno, sacrificio e dedizione sono solo alcuni degli elementi che ogni campione mette in campo tutti i giorni, tutto l'anno, per allenarsi al meglio in vista dei suoi impegni agonistici.



I quattro video in soggettiva raccontano per la prima volta, le abitudini, l’allenamento ma anche gli affetti che accompagnano giorno dopo giorno gli atleti nel loro percorso.

I protagonisti di queste clip video sono: Roland Fischnaller (slittino), Sofia Goggia(sci alpino), Dominik Paris (sci alpino) e Dominik Fischnaller (snowboard).

I quattro campioni aprono le porte di casa e mostrano giornate fatte di allenamenti ma non solo, perchè per raggiungere grandi risultati è fondamentale l’impegno profuso in ogni singolo gesto, in ogni singolo giorno, durante tutto l'anno.

Il primo video entra nella vita dello snowboarder altoatesino Roland Fischnaller, la cui routine quotidiana si divide tra gli allenamenti sulla neve, in palestra, e la vita familiare con i suoi bambini.