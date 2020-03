Coronavirus: ossessione Zaytsev, penso sempre alle Olimpiadi

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "Le Olimpiadi sono quello che ho sempre in mente. Incontrare le altre squadre, vivere l'atmosfera del villaggio olimpico e portare a casa una medaglia per l'Italia". Questo il sogno che coltiva, da casa, Ivan Zaytsev, intervistato per Dazn Calling, il nuovo format di interviste dell'omonima piattaforma tv, realizzate da casa. Il pallavolista azzurro si tiene in forma sollevando i figli invece dei pesi da palestra.

Dazn, intanto, continua a lavorare per creare nuovi contenuti: come Dazn Calling, format di interviste brevi a grandi campioni italiani che raccontano la quotidianità di questi giorni difficili. L'obiettivo è di continuare a offrire ai propri utenti storie interessanti e attuali.

Dazn, inoltre, prevede la possibilità di mettere in pausa il proprio abbonamento fino a un massimo di quattro mesi e senza costi aggiuntivi. (ANSA).