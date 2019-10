Pallavolo: World Cup, Italia-Polonia 0-3

(ANSA) - ROMA, 6 OTT - La prima fase della World Cup di Pallavolo, in corso in Giappone, si conclude con una sconfitta per l'Italia, battuta 3-0 (25-18, 25-18, 25-22) dalla Polonia. A Fukuoka, gli azzurri non sono mai riusciti a contrapporsi ai campioni del mondo che, approfittando delle numerose leggerezze dei ragazzi di Blengini, hanno conquistato una vittoria al termine di una gara in cui hanno dato la sensazione di non incontrare mai grosse difficoltà. L'Italia chiude dunque la sua prima parte di manifestazione con due vittorie e tre sconfitte.

Ora il torneo proseguirà a Hiroshima dove tutte le squadre torneranno in campo mercoledì 9. "Loro hanno giocato meglio non c'è che dire - il commento del ct Gianlorenzo Blengini - Nel primo e secondo set non siamo stati continui soprattutto nei momenti di difficoltà. Spesso abbiamo perso l'opportunità di fare punti quando difendevamo i loro attacchi; a questo aggiungiamo che abbiamo avuto problemi in ricezione".