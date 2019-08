Volley: preolimpico, Italia-Camerun 3-0

L'Italia comincia col piede giusto il torneo di qualificazione olimpica di Bari, battendo 3-0 (25-18, 25-18, 25-16) il Camerun. Domani secondo impegno, contro l'Australia, per puntare all'unico pass disponibile per Tokyo. Nell'altra sfida del girone C, la Serbia ha sconfitto in rimonta proprio gli australiani per 3-1 (26-28, 25-19, 25-19, 32-30).