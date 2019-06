Pallavolo: accertamenti negativi per Egonu

Ha lasciato il pronto soccorso dell'ospedale di Perugia dopo poco più di un'ora l'azzurra di pallavolo femminile Paola Egonu che ha accusato un leggero malore al termine della partita di ieri sera Italia-Corea del Sud. E' stata infatti sottoposta precauzionalmente ad alcuni accertamenti che hanno dato esito negativo e quindi è tornata con le compagne. Egonu era stata trasportata in ospedale con l'ambulanza in servizio al palasport. E' comunque previsto che l'atleta non venga impiegata nella partita di questa sera contro la Russia.