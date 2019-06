Volley: Nations league, Italia avanti

La seconda gara della Pool 6 della Volleyball Nations League è a senso unico per gli azzurri che battono 3-0 (25-13, 25-20, 25-11) il Portogallo. La formazione allenata dal ct Gianlorenzo Blengini dà prova di carattere e solidità in campo e conquista altri 3 punti. Domani per la terza e ultima della gara della Pool 6 l'Italia scenderà in campo all'Ufa Arena contro i padroni di casa della Russia. "E' una bella vittoria - le parole del ct Gianlorenzo Blengini - siamo contenti del risultato ma soprattutto di come la squadra ha dimostrato di andare in campo con attenzione e con la testa. Ci aspettavamo una partita dove c'era da soffrire.

Bisognava entrare in campo senza farsi sorprendere mentalmente.

Credo che la squadra abbia dimostrato questa attenzione e questo atteggiamento. Domani c'è la Russia e sarà una sfida contro una squadra di grandissima qualità".