Volley: Nations League, Italia-Usa 3-1

Nella prima giornata della Pool 6 della Volleyball Nations League l'Italia conquista tre punti battendo per 3-1 (25-23, 13-25, 25-20, 25-23) gli Stati Uniti.

Dopo un avvio più che convincente gli azzurri hanno subito la potenza in battuta degli avversari nella seconda frazione. La reazione di orgoglio, seguita al temporaneo blackout, riportata il risultato a favore degli azzurri che con tenacia e buon gioco hanno conquistato anche la terza e quarta frazione vincendo la prima gara di questo secondo round di Nations league.

"Siamo contenti per la vittoria - le parole del ct Gianlorenzo Blengini - E' stata una partita dura. Soprattutto è stato faticoso resistere quando l'avversario ha cominciato a spingere davvero forte col servizio. E' stato difficile ma è quello che ci serve. Sappiamo che tutte le giornate hanno una loro storia e da domani ne inizia un'altra. Domani c'è il Portogallo e penseremo a un avversario altrettanto complicato".