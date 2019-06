Beach volley, torna l'Ics Tour Lazio

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - Torna l'Ics Beach Volley Tour Lazio, il torneo organizzato dalla Fipav Lazio e dall'Istituto per il credito sportivo, che prenderà il via da sabato a Latina e che per due mesi promette di colorare di sport e divertimento le spiagge del litorale laziale. "È una stagione che si preannuncia ricca di emozioni - specifica il presidente dell'Ics Andrea Abodi - espandere il bacino di utenza e ampliare gli scenari dello sport con luoghi sempre più suggestivi è sempre stato un nostro obiettivo assieme alla Fipav Lazio, per promuovere e incentivare una disciplina olimpica che ha dimostrato di saper associare i successi internazionali degli azzurri allo sviluppo della base dei praticanti e al miglioramento delle infrastrutture". Saranno 280 le coppie che si sfideranno nelle varie tappe: Latina (8-9 giugno), Formia (22-23 giugno), Terracina (29-30 giugno), Sperlonga (13-14 luglio), Ostia (27-28 luglio), con gran galà finale al 'Tiberis' di Roma il 4 agosto.

Tra le novità anche partite di sitting Beach Volley.