Nations League, Italia-Germania 3-0

Pronto riscatto dell'Italia nella seconda giornata della Nations League, con gli azzurri che dopo la scinfitta patita ieri contro l'Ira, ha regolano oggi per 3-0 (25-21, 30-28, 25-23) la Germania. Dopo la vittoria odierna, la nazionale tornerà in campo domani allo Jiangmen Sports Center Gym per l'ultima gara della Pool 1 che la vedrà contrapposta ai padroni di casa della Cina. "Sapevamo che questa partita sarebbe stata dura e lo è stata - le parole del ct Gian Lorenzo Blengini - E' stato un match in cui per lunghi tratti si è giocato punto a punto e questo a noi serve perché molti dei ragazzi sono esordienti e hanno bisogno di giocare. Oggi abbiamo fatto bene e domani abbiamo un altro duro match, come saranno tutti, un giorno per volta pensiamo a quello che dobbiamo affrontare. Il rendimento di oggi è positivo - ha aggiunto il ct azzurro - siamo stati capaci di giocare con buona intensità stando punto a punto, che è una cosa difficile per alcuni".