Sylla: "Razzismo? Noi siamo la Nazionale"

"Il razzismo? Non ci abbiamo mai pensato, siamo la Nazionale italiana, senza se e senza ma. Non mi reputo diversa da nessuno e le mie compagne non pensano di essere diverse da me". Miriam Sylla risponde così, durante l'incontro al Quirinale con il presidente Mattarella. "Lo slogan 'Noi siamo l'Italia' è quello con cui abbiamo iniziato il nostro discorso - le parole dell'azzurra, nata a Palermo da famiglia di origini ivoriane -. Detta così sembra una frase senza significato, invece noi in questi sei mesi glielo abbiamo dato.

Abbiamo dimostrato cos'è l'Italia, un paese che non molla mai, che si rialza e lotta, un paese con il sorriso ed un paese da scoprire perché noi siamo state la scoperta di questo Mondiale, abbiamo messo in campo l'essere italiani". "Sono contenta anche che forse siamo riuscite a coinvolgere qualcuno che non si avvicinava allo sport - conclude - spero che con il nostro modo di fare abbiamo attirato l'attenzione di tanti giovani perché credo che possa insegnare tanto nella vita".