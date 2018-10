Mondiali volley: in campo Italia-Serbia 1-2 DIRETTA

Mondiali di pallavolo: dopo la vittoria con il Giappone che le ha fatte volare in semifinale, le ragazze di Mazzanti affrontano la Serbia e si giocano per il primo posto in classifica del minigirone delle Final Six.

Il primo set è stato vinto dalla Serbia 25-21 che hanno conquistato anche il secondo 25-19. L'Italia recupera e riesce a conquistare il terzo set 25-23.

Qualificate per le semifinali nell'altro girone Olanda e Cina.

"È stato un bellissimo compleanno - ha detto ieri il ct della nazionale che festeggiava 42 anni - diciamo che la torta me l'hanno fatta le ragazze, voglio però ancora aspettare a festeggiare perché secondo me hanno in serbo altre sorprese". Festeggiatissima anche Paola Enogu che ha offerto una prestazione monstre, condita da ben 36 punti: "E' stata la partita più dura del Mondiale, il Giappone ci ha messo in difficoltà, ma noi siamo rimaste lucide. Anche nei momenti più difficili non ci siamo mai date per vinte. Durante questa estate ci siamo allentate tantissimo e ogni risultato che stiamo ottenendo è meritato, questo è il nostro momento".