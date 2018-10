Primi verdetti nelle Final Six dei Mondiali femminili di pallavolo. L'Olanda ha sconfitto gli Usa 3-2 (30-32; 15-25; 25-22; 25-15; 15-9), qualificandosi per le semifinali ed eliminando le campionesse in carica, che ieri avevano perso al tie break anche contro la Cina. La squadra orange e le campionesse olimpiche si affronteranno domani per decidere la prima classificata del girone H.