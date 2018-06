Pallavolo: Nations league, Italia ko con Giappone 3-2

L'Italia cede 2-3 (25-21, 21-25, 25-23, 22-25, 10-15) contro il Giappone ad Osaka nell'ultimo match del terzo week end della Volleyball Nations League. C'è parecchio rammarico nel gruppo azzurro per come sono andate le cose soprattutto in considerazione del fatto che la formazione tricolore si era portata in vantaggio per due volte, ma ha poi finito per cedere sotto i colpi del servizio dei padroni di casa. Alla sconfitta si aggiunge l'infortunio del palleggiatore Simone Giannelli che nel terzo set, quando la situazione era sul 6-4 in favore del Giappone, dopo un tuffo ha accusato un dolore al ginocchio destro la cui entità verrà ora monitorata e quindi valutata nei prossimi giorni. L'Italia, dunque, chiude questa sua pool con bilancio di due sconfitte al tie-break (Polonia la prima, oggi la seconda) e una vittoria contro la Bulgaria per un totale di cinque punti che comunque muovono la classifica.