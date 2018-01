Pallavolo: Italia-Giappone apre Mondiali

È ufficiale: sarà Italia-Giappone la partita che il 9 settembre 2018 aprirà i Mondiali di pallavolo maschile. Si giocherà al Foro Italico di Roma, in un'atmosfera che si preannuncia già caldissima a sostegno degli azzurri di Blengini, inseriti nella Pool A insieme a Giappone, Argentina, Belgio, Slovenia e Repubblica Domenicana. "Offriremo uno spettacolo indimenticabile - ha commentato Claudio Martinelli, presidente del Comitato Territoriale FIPAV Roma - Nella Capitale ci sarà un solo match, ma è quello inaugurale e tutto il mondo si aspetta tanto dalla città Roma". Il presidente Martinelli ha rivolto un invito a tutte le società e agli iscritti: "La nostra città ha sempre risposto presente, è scesa in campo tante volte insieme all'Italia e non ha mai deluso. Vi aspetto al Foro Italico il 9 settembre: coloriamo gli spalti d'azzurro con la nostra grande passione, sarà una bellissima festa del volley internazionale".