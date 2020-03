Coronavirus:Bortuzzo, per quando finirà sogno mondo migliore

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Dai, mettete in pratica quello che vi ho insegnato. Cerco nuovi stimoli per sfruttare il tempo: mi invento di tutto per tenermi in esercizio". Parola di Manuel Bortuzzo che a #DAZNCALLING dà un consiglio agli italiani su come passare le giornate a casa ai tempi del coronavirus. Per lo sfortunato nuotatore che ha perso l'uso delle gambe perchè ferito da un colpo d'arma da fuoco per uno scambio di persona "è una situazione al limite, ci stiamo comportando bene. Durante le giornate, studio pianoforte e faccio baccano su FaceTime con gli amici".

"E' il tempo della consapevolezza di ciò che conta davvero - aggiunge Bortuzzo - La mente viaggia: sogno che quando finirà tutto ciò si possa tornare a vivere in un modo e in un mondo migliori, dove non si darà peso a cose che non hanno senso".

"Sono felice di come tutta l'Italia unita sta reagendo: sono fiero di essere italiano - conclude - Se la mia storia vi ha insegnato qualcosa, è il momento di metterlo in pratica" (ANSA).