Coronavirus: nuoto; Trofeo Città Milano avanti con normalità

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Nonostante l'emergenza sanitaria legata al Coronavirus, continua ''con normalità'' la preparazione della decima edizione del Trofeo Città di Milano, tradizionale evento del nuoto nel capoluogo lombardo in programma nel prossimo weekend.

''Il comitato organizzatore del Trofeo Città di Milano porterà avanti con normalità la preparazione del meeting in programma per il prossimo fine settimana (28, 29 febbraio e 1 marzo), seguendo con attenzione e scrupolo le disposizioni prescrittive e cautelative da parte delle Autorità, circa il problema coronavirus''', si legge in una nota.

Tra i big, sono attesi la svedese Sarah Sjostrom (3 medaglie olimpiche, 8 ori mondiali e sei record del mondo) oltre agli italiani Simona Quadarella (oro nei 1500 e argento negli 800 ai Mondiali 2019), Gabriele Detti (bronzo nei 400 stile ai Mondiali 2019) e Benedetta Pilato (argento nei 50 rana ai Mondiali 2019).

(ANSA).