Pallanuoto: Europei; Setterosa ko con Spagna 16-10

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Un Setterosa debilitato perde 10-16 con le vicecampionesse del mondo spagnole agli Europei di pallanuoto in corso a Budapest. Prossimo impegno del Setterosa mercoledì prossimo, sempre alle 17.30, con le campionesse europee in carica dell'Olanda.

Nel match di oggi erano indisponibili a causa di disturbi gastrointestinali Elisa Queirolo, Giulia Emmolo, Arianna Garibotti e Giulia Gorlero. Domani turno di riposo per le ragazze e giornata dedicata all'esordio del torneo maschile con il Settebello campione del mondo che chiuderà il programma alle 21 con la Grecia. (ANSA).