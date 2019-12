Nuoto, Europei 25 m: sette pass azzurri per le finali

Sette pass per le finali e tre per le semifinali nell'ultima sessione di batterie dei 20mi campionati Europei di nuoto in vasca corta in svolgimento a Glasgow.

La primatista italiana Silvia Di Pietro accede alle semifinali dei 50 sl con il decimo tempo. Nei 50 dorso, Simone Sabbioni e Lorenzo Mora strappano il pass per le semifinali rispettivamente con l'11mo e il 14mo crono. Volano in finale nei 200 rana, con il quarto e il sesto riscontro cronometrico, Francesca Fangio e Martina Carraro. Alberto Razzetti centra la prima finale internazionale della carriera, strappando il pass per la finale dei 200 farfalla: il 20enne ligure chiude con il quarto tempo.

In finale nei 400 sl anche Martina Caramignoli e Simona Quadarella, rispettivamente bronzo e oro negli 800 e con il terzo e quinto tempo.

Accedono alla finale le staffette 4x50 miste ed entrambe con il secondo riscontro cronometrico.