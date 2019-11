Quadarella vince con lutto al braccio

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Lutto al braccio e dedica per i colleghi Vigili del Fuoco morti ad Alessandria: Simona Quadarella - atleta delle Fiamme rosse - vince i 400 metri stile libero al trofeo Nico Sapio in corso a Genova, e nuota ricordando i colleghi scomparsi.

"La prima gara dell'anno ha sempre un sapore particolare - sottolinea l'azzurra - E' andata molto bene comunque. Dedico questo successo ai Vigili del Fuoco scomparsi nei giorni scorsi ad Alessandria".

Ha nuotato con il lutto al braccio anche Lorenzo Mora, protagonista dei 200 dorso con pass per gli Europei di Glasgow, anche lui tesserato per le Fiamme Rosse: "Dedico questa serata ad Antonino, Marco e Matteo i colleghi vigili del fuoco morti nell'esplosione in Piemonte".