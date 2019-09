Mattarella: 'Azzurri del nuoto orgoglio dell'Italia'

"Quindici medaglie sono un patrimonio importante, davanti a voi ci sono solo dei 'continenti' come Usa Australia, Cina: avete fatto risuonare l'inno di Mameli, innalzare il tricolore spesso, ma l'orgoglio grande è di avere misurato le proprie capacità, perché lo sport come ha detto Federica Pellegrini, indica ai giovani i valori della vita". Il presidente della Repubblica si rivolge così agli azzurri vincitori di medaglie ai mondiali di nuoto ricevendoli al Quirinale. "Avete unito tanti appassionati, e io ero tra questi".

"E' un gran piacere accogliervi al Quirinale, per farvi i complimenti e ringraziarvi; è stato un evento che ha coinvolto tanti nostri concittadini, in tanti vi hanno seguito con partecipazione e affetto. Io sono tra questi, non ho seguito tutto ma ho visto le tre gare d'oro in piscina qualche gara d'argento, mi è sfuggita quella di Benedetta Pilato" ha detto Mattarella rivolgendosi ai campioni azzurri. "Complimenti alla pallanuoto, avete rinverdito una tradizione, da quei successi partiti da Londra '48 e io ero già al mondo - ha aggiunto -, è stato per tutti molto emozionante: Federica Pellegrini ci ha abituato a rimonte di successo in questi anni. Così come Paltrinieri, uno si chiede ce la farà fino alla fine a completare tutte quelle vasche? E poi Simona Quadarella. Grandi risultati. Bellissimo il tuffo sincronizzato di tutto lo staff della pallanuoto dopo il trionfo, perfetti. Da voi i valori di impegno di misurarsi con se stessi". Il Capo dello stato nel suo discorso ha ricordato la Federnuoto con "il suo grande numero di praticanti. Sono la base ed il bacino da cui si attinge per far emergere eccellenze quali voi siete e poi quando ci sono i successi quello che arriva alla base. Tutto questo accresce il valore delle medaglie, un incoraggiamento per far comprendere che lo scopo finale è coinvolgere i giovani".

"Presidente, le chiedo di proteggerci, perchè lo sport funziona e continua a far crescere generazioni di ragazzi all'insegna dell'impegno, della disciplina, del fair play": così Federica Pellegrini si e' rivolta al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che riceve al Quirinale gli azzurri impegnati ai recenti Mondiali di nuoto, in Corea del Sud. "Quest'anno - ha detto Pellegrini, parlando a nome di tutti gli azzurri nel suo intervento al Quirinale - ho avvertito una piacevole responsabilità, in un'edizione sempre più entusiasmante del Mondiale. Il nuoto è sempre più popolare ed è quasi un dovere far capire a tutti che lo sport insegna i valori della vita". "In sedici anni e 4 Olimpiadi - ha aggiunto la campionessa azzurra -, e ora spero anche nella quinta, ho affrontato tanti sacrifici: e' il tratto comune di noi atleti, lo sport è un modo molto appassionato e concreto di vivere l'adolescenza e la gioventù".

