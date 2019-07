Mondiali di nuoto: doppio oro per gli azzurri con Pellegrini e Paltrinieri

Doppio oro ai mondiali di nuoto. Gregorio Paltrinieri che ha vinto gli 800 stile libero in 7' 39"27 stabilendo anche il nuovo primato europeo. e Federica Pellegrini si è imposta nei 200.

La Pellegrini - che compirà 31 anni il prossimo 5 agosto - ha vinto nuotando in 1'54"22 precedendo al traguardo la 19 enne australiana Ariane Titmus, 1'54"66 e la 26enne svedese Sarah Sjoestrem 1'54"78. Quest'ultima, dopo la gara, ha avuto un malore a bordo vasca per la svedese Sara Sjostroem. Provata dall'enorme sforzo della gara, l'atleta scandinava è uscita dalla piscina per poi stendersi sul piastrellato. Soccorsa, le è stato somministrato dell'ossigeno.

"Io non ci credo ancora, mai avrei immaginato l'oro. Io infinita? Si". Federica Pellegrini in lacrime di gioia celebra l'ennesimo successo di una carriera straordinaria, con il quarto titolo colto ai mondiali di Gwangju.

Ieri l'azzurra Simona Quadarella ha vinto l'oro nella finale dei 1.500 stile libero, stabilendo anche il record italiano.