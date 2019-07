Sincro: Italia quinta nei preliminari combinato

L'Italia si piazza al quinto posto nei preliminari del libero combinato con 90.9 punti; ovvero un ampio margine di vantaggio sulla Grecia (88.1333) e un consistente ritardo dalle squadre che la precedono: Russia (96.5667) avvicinata moltissimo dalla Cina (96), Ucraina (94.333) e Giappone (93). Le vice campionesse europee Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Gemma Galli, Enrica Piccoli, Domiziana Cavanna, Francesca Deidda, Costanza Ferro, Alessia Pezone e Federica Sala danzano sulle note di Dolphin di Luca Contini e Girolamo Deraco (due eccellenze del panorama creativo lucchese) con coreografia di Anastasia Ermakova e ottengono 27.1 per l'esecuzione, 36.4 per l'impressione artistica e 27.4 per la difficoltà. La finale è in programma sabato 20 luglio alle 19:00 locali, mezzogiorno italiano.