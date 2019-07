Mondiali nuoto fondo: bronzo Bruni 10km

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - L'azzurra Rachele Bruni ha conquistato la medaglia di bronzo nella 10 chilometri di fondo femminile ai Mondiali di nuoto di Gwangju, in Corea del Sud. All'Expo Ocean Park di Yeosu, l'atleta toscana, argento olimpico a Rio sulla stessa distanza, ha volto anche la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'oro nella prova iridata svoltasi nella notte italiana è andato alla cinese Xin Xin, che con il tempo di 1'54'47''2 ha preceduto di nemmeno un secondo la statunitense Haley Anderson e di poco meno di tre l'azzurra. "Finalmente la medaglia ai mondiali - commenta Rachele Bruni -. Gli ultimi 200 metri sono stati una battaglia, con tante atlete imbottigliate.

E' dal 2011 che provavo a salire sul podio iridato e sono felice di esserci riuscita e di poter difendere l'argento olimpico e dare l'assalto all'oro. A Tokyo infatti me la voglio giocare fino in fondo e l'obiettivo sarà l'oro olimpico". Nel combattuto finale, l'altra azzurra in gara, Arianna Bridi, è rimasta imbottigliata chiudendo al 13/o posto.