Pellegrini, obiettivo più grande Tokyo

Fuori dalla tv, dentro la vasca.

Federica Pellegrini si racconta a Circo Massimo, su Radio Capital, dopo aver concluso la sua prima stagione da giudice di Italia's Got Talent ed essere rientrata in vasca: "Ora sono nel pieno degli allenamenti, a Livigno: mattina in acqua e pomeriggio in palestra o ancora in acqua", spiega Pellegrini, che ha già in testa la road map dei prossimi mesi: "A maggio ci saranno tantissimi meeting italiani, poi a fine giugno il Settecolli di Roma e da lì a tre settimane si parte per i mondiali in Corea". Ma l'obiettivo più grande resta la qualificazione a Tokyo 2020. Dopo l'oro iridato di Budapest la veneta racconta di aver "concluso tutti i miei alti obiettivi.

Dopodiché ho deciso comunque di andare avanti per cercare la qualifica alla quinta Olimpiade". In giro c'è un'erede? "A livello internazionale lo è stata forse la Ledecky ma lei non è propriamente una duecentista. A livello italiano nei 200 un'altra Federica non è ancora nata".