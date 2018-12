Mondiali 25m: la Pellegrini 4/a nei 200s

Quarto posto per Federica Pellegrini nella finale dei 200 metri stile ai mondiali di nuoto in vasca corta al via a Hangzhou, in Cina. La nuotatrice veneta nuota il personale stagionale in 1'53"18, ma resta 82 centesimi lontana dal podio composto dall'australiana Ariarne Titmus, oro col record d'Oceania in 1'51"38, dalla statunitense Mallory Comerford (1'51"81) e dall'olandese Femke Heemskerk (1'52"36).

Due anni fa l'olimpionica azzurra aveva vinto il titolo iridato sulla distanza in vasca da 25 metri.