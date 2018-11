Pellegrini 'diserta' meeting Versilia, va a Genova

Alla 42/a edizione del meeting internazionale di nuoto 'Mussi, Lombardi, Femiano' per la prima volta mancherà Federica Pellegrini, che ha optato di gareggiare in un'altra riunione a Genova, città colpita dalla tragedia del crollo del ponte Morandi. Lo ha detto il patron del meeting toscano, Giovan Battista Crisci, che ha però annunciato le presenze di Simona Quadarella (tre medaglie d'oro agli ultimi campionati Europei), del campione del mondo in carica degli 800 stile libero Gabriele Detti e del campione olimpico dei 200 metri delfino a Londra, il sudamericano Chad Le Clos.



"Quando Federica Pellegrini mi ha detto che sarebbe andata a Genova - dice Crisci - ho compreso la sua decisione ed anche se sarei stato felice di averla come sempre con noi le ho detto che ha fatto bene ad andare là". Il meeting 'Mussi, Lombardi, Femiano' è in programma nella piscina comunale di Livorno il 17 e 18 novembre.